Eskişehir'de kız öğrencilere cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de okul çevrelerinde kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu tespit edilip gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, okulların çevresinde dolaşarak kız çocuklarına cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu tespit edilen 1 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Okul çevresinde kız çocuklarına teşhir suretiyle cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinden sonra tutuklanması talebi ile sevk edildiği Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Teşhir suretiyle çocuğa karşı zincirleme şekilde cinsel taciz' suçundan tutuklanarak 27 Aralık 2022 tarihinde cezaevine gönderilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-12-27 13:34:24
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