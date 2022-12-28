Eskişehir´de ekmek 5 lira oldu

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası'nın talebi üzerine 200 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya, 250 gram ekmeğin fiyatı ise 5 liradan 6 liraya çıkarıldı.

Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası, artan maliyetleri gerekçe göstererek 4 liradan satılan 200 gramlık ekmeğin fiyatını 5 liraya, 250 gramlık ekmek fiyatının ise 5 liradan 6´ya çıkarılmasına ilişkin zam talebini Ticaret Odası Meclisi´ne sundu. Meclisin aralık ayı olağan toplantısında gündeme alınan zam talebi kabul edilirken, ekmeğin fiyatı 200 gramlık 5 lira, 250 gramlık ise 6 liraya yükseltildi. Zamların yeni yıldan itibaren geçerli olacağı açıklandı. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-28 10:18:02



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