Yaralı bulunan akbaba tedavisinin ardından doğaya salındı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yaralı halde bulunup tedavi edilen kara akbaba, yeniden doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde buldukları kara akbabayı tedavisi için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan akbabanın rehabilitasyon süreci de tamamlanandı. Kara akbaba Sarıcakaya ilçesinde ormanda tekrar doğaya salındı.

İspanya´dan sonra dünyada en çok Türkiye´de bulunan ve 3 metreye ulaşan kanat açıklığıyla Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu olan kara akbabalar, yoğun olarak Bolu ve Eskişehir´de görülüyor. Türkiye´de sayıları 400´ü bulan kara akbabalardan sadece Eskişehir´de her yıl çeşitli nedenlerle yaralanan yaklaşık 10'u tedavi edilerek yeniden doğaya salınıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-29 14:33:04



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