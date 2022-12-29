Eskişehirli Yağmur, yelkenden sonra kayak pistinde de Türkiye´yi temsil edecek



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de lise öğrencisi Yağmur Tuna (17), Alp Disiplini Kayak Milli Takımı'na girerek Türkiye´yi yurt dışındaki şampiyonalarda temsil etme hakkı kazandı. Tuna, 3 ay önce de Yelken Federasyonu bünyesinde Olimpik Formula Kite branşında Türkiye´yi temsil ettiğini ifade ederek, "Dünya klasmanında iki farklı branşta ülkemizi temsil edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Uluslararası yarışlarda bir çok önemli başarıya imza atan Eskişehirli milli sporcu Yağmur Tuna, 24-25 Aralık tarihlerinde Erzurum´da gerçekleştirilen seçmeler sonucunda Genç A kategorisinde ISF Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek üzere Alp Disiplini Kayak Milli Takımı'nda yer almaya hak kazandı. Tuna, 3 ay önce Yelken Federasyonu bünyesindeki Olimpik Formula Kite branşında Avrupa ve dünya şampiyonalarında da Türkiye´yi temsil etmişti. Yelken branşının ardından kayak pistinde de Türkiye´yi temsil edecek olan Tuna, "Dünya klasmanında iki farklı branşta Türkiye´yi temsil edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başarılı olabilmek için de çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum" dedi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-29 14:55:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.