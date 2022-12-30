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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

DHA

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, S.Y., L.T., C.K., H.F., S.D., Ü.K., Ö.A. ile A.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 13,34 gram bonzai, 4,69 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 
Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklanmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-12-30 10:33:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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