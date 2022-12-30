Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, S.Y., L.T., C.K., H.F., S.D., Ü.K., Ö.A. ile A.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 13,34 gram bonzai, 4,69 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklanmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-12-30 10:33:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.