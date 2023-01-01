Eskişehir'de 'yeni yıl' coşkusu



Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de ışıl ışıl süslenen ve trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi´nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, yeni yıla soğuk havaya rağmen meşale yakıp, eğlenerek girdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde cadde ve sokakları rengarenk süsledi. Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi´nde soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık toplandı. Sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla 2023´e `merhaba' dedi. Yeni yıla girildiği an Porsuk Çayı üzerinden onlarca havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını meşale yakıp eğlenerek kutladı.

EĞLENCEYİ BIRAKIP AMBULANSA YOL AÇTILAR

Kalabalık, caddeden geçecek ambulansı gördüğünde ise eğlenceyi bırakıp koridor açtı ve sağlık ekibinin geçişini alkışlarla sağladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de kentteki yılbaşı kutlamaları için yaklaşık 1611 kadar personel görevlendirerek güvenliği sağladı. Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuz yaşanmadığı belirtildi.

'ŞEHİR 750 KAMERAYLA TAKİP EDİLİYOR'

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ile birlikte yeni yılda görev yapan polis ve jandarma ekiplerini uygulama noktalarında ziyaret etti. Eskişehir Şehir Hastanesi´ne giden Vali Ayyıldız ve beraberindekiler çalışanları ve hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki 750 kameralı mobese merkezine geçen Vali Ayyıldız, personelin yeni yılını kutlarken, kentteki durumu kameralardan takip etti. Eskişehir´de olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşık 2 bin güvenlik personelinin görevinin başında olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, 2Malum 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. Bu anlamda bizim için özel önem atfeden bir seneyi kutlayacağımız yıl. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması noktasında üzerimize her zamankinden daha fazla görevler düştüğünün bilincinde olarak bu yılı daha güzel geçireceğimize inanıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

2023-01-01 01:57:04



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