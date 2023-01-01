Eskişehir´de sis; görüş mesafesi 50 metreye düştü

Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de sis etkili olurken; Ankara, Bursa ve Kütahya kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Eskişehir´de hava sıcaklığı 1 derece olurken, yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle araç trafiği olumsuz etkilenirken, özellikle Ankara, Bursa ve Kütahya kara yolunda görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü. Meteoroloji verilerine göre sis, gün boyu etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı da 8 dereceye kadar yükselecek. Kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sazova Parkı´nda, Masal Şatosu sis nedeniyle kısmen gözden kaybolurken, parkı ziyarete gelenler şato manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-01-01 13:21:39
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