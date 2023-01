Çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor

Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de 2 yıl önce eşi Aysulu Sabitova Göçmen´i geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Hüseyin Göçmen (53), 5 ve 6 yaşındaki iki çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor. Her gün 3 tekerlekli bisikletiyle ana sınıfına giden kızını okula götüren Göçmen, "Hem annelik hem de babalık yapmak zor ama sonuçta 2 tane güzel evladım var. Sağlıklılar şükürler olsun. Onlar gülünce ben de mutlu oluyorum. Onların gülüşleri bana yetiyor" dedi.

Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi'nde oturan Hüseyin Göçmen'in eşi Aysulu Sabitova Göçmen, 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölümünün ardından 5 yaşındaki Osman ve 6 yaşındaki Şevval isimli çocuklarıyla tek başına kalan Göçmen, onlara hem annelik hem de babalık yapmaya başladı. Çocuklarına bakacak kimsesi olmadığı için bir işte çalışamayan Göçmen, her sabah aşevinden aldığı yemekleri önce Gökmeydan Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki annesine daha sonra da kendi evine getiriyor. Gün boyunca çocuklarının tüm bakımıyla kendisi ilgilenen Göçmen, her gün üç tekerlekli bisikletiyle ana sınıfına giden kızı Şevval'i de okula götürüyor.

'ANNELERİNİ ARATMAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Eşinin ölümünden sonra çocuklarına annelerini aratmamaya çalıştığını belirten Göçmen, "Sabah kalkınca sobamızı yakıyorum, çocukların kahvaltılarını hazırlıyorum. Kızım ana sınıfına gidiyor. Onu okula bırakıyorum. Saat 11.00 gibi oğlumla belediyenin aşevine gidiyorum, oradan yemek alıp geliyorum. Sonra yeniden okula gidip, kızımı alıyorum. Gelir kaynağı olarak Sosyal Hizmetlerden bir miktar yardım alıyoruz. Onunla geçiniyoruz. Annelik ve babalık çok farklı şeyler de olsa tek kalınca aslında ikisi de çok güzel bir duygu. Ev hanımlarının hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Ev hanımı olmak çok zormuş. Çünkü çocukların yıkanması, evin temizliği, yemek derken kadınların günü daha zor geçiyor. Erkekleri de kötülemeyelim ama sabah işe gidiyorlar, akşam geliyorlar her şey hazır. Ama annelik biraz daha farklı. Ben de elimden geldiği kadar annelerini aratmamaya çalışıyorum" dedi.

'ONLARIN GÜLÜŞLERİ BANA YETİYOR'

Üç tekerlekli bisikletiyle çocuklarını okula götürdüğünü ve gezdirdiğini anlatan Göçmen, "Bisikletim benim her şeyim. Bununla çocukları okula, çarşıya-pazara götürüp getiriyorum. Bazen pazar alışverişine çıktığım zaman çantaları koyuyorum. Çocuklarımı devamlı bununla gezdiriyorum. En çok zorlandığım konu rampa yukarı çıkarken beni biraz yoruyor. Genelde zorluklara alıştık artık. Pek zorluk da yok aslında. Sonuçta 2 tane güzel evladım var. Sağlıklılar şükürler olsun. Onlar gülünce ben de mutlu oluyorum. Onların gülüşleri bana yetiyor" diye konuştu.

`FEDAKARLIĞI, HERKESE ÖRNEK´

Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın ise Hüseyin Göçmen´in çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını belirterek, "Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Şu çocuklara hem annelik hem babalık yapmak örnek bir insan olmak demektir. Allah devlete millete zeval vermesin. Milletimiz de ellerinden geldiği kadar, karınca kararınca yardımcı olmaya çalışıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

