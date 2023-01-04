Eskişehir´de tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de jandarma ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmak istediği tespit edilen G.D.´nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramada farklı boyutlarda ve üzerinde yazı figürleri bulunan 3 taş eser ve tarihi eser olabileceği değerlendirilen 7 terazi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, G.D.´nin, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Bir süre takip edilen G.D., Odunpazarı ilçesi Kıravdan Mahallesi´nde oturan B.S.´nin evine gitti. Tarihi eserlerin satışı sırasında jandarma ekipleri baskın yaptı. Evdeki G.D. ve B.S. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Evde farklı boyutlarda ve üzerinde yazı figürleri bulunan 3 taş eser, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 7 terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Taş eserler ve teraziler ise inceleme için Eskişehir Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-01-04 10:38:10
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