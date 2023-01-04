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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir´de tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

DHA

Eskişehir´de tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de jandarma ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmak istediği tespit edilen G.D.´nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramada farklı boyutlarda ve üzerinde yazı figürleri bulunan 3 taş eser ve tarihi eser olabileceği değerlendirilen 7 terazi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, G.D.´nin, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Bir süre takip edilen G.D., Odunpazarı ilçesi Kıravdan Mahallesi´nde oturan B.S.´nin evine gitti. Tarihi eserlerin satışı sırasında jandarma ekipleri baskın yaptı. Evdeki G.D. ve B.S. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Evde farklı boyutlarda ve üzerinde yazı figürleri bulunan 3 taş eser, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 7 terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Taş eserler ve teraziler ise inceleme için Eskişehir Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-01-04 10:38:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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