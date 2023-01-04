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Öldürülen İbrahim Can, polis babası ve annesinin gözyaşları arasında toprağa verildi

DHA

Öldürülen İbrahim Can, polis babası ve annesinin gözyaşları arasında toprağa verildi


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, özel harekat ekiplerinin, saklandığı bir apartmanın çatısında yakaladığı Sercan İ.´nin sokak ortasında tabancayla vurup ağır yaraladığı yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli (26) hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Hasan Temelli´nin oğlu olan İbrahim Can, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sonay Temelli oğlunun tabutuna sarılarak, "Damatlık giyecekti benim oğlum. Muradına eremedi, hayalleri vardı benim oğlumun" dedi. Ağabeyinin tabutundan bir olsun ayrılmayan kız kardeşi İleyra Temelli ise "Sen böyle mi gidecektin abim" diye feryat etti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru olan Hasan Temelli´nin 2 çocuğundan biri olan İbrahim Can Temelli, önceki gece işletmeciliğini arkadaşının yaptığı çiğ köfteciye gitti. Boş zamanlarında çiğ köfteci de paket servisine çıktığı ve yüzme antrenörü olduğu öğrenilen İbrahim Can Temelli, dükkana gelip maske soran Sercan İ.´nin `Maske yok´ karşılığı alınca iş yeri kadın çalışanını azarlaması üzerine araya girdi. İkili arasında çıkan tartışmada Sercan İ., belinde taşıdığı silahla Mustafa Kemal Atatürk Caddesi´nde İbrahim Can Temelli´ye ateş ederek olay yerinde taksi ile kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim Can Temelli, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Temelli, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
`DAMATLIK GİYECEKTİ BENİM OĞLUM´
Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Can Temelli´nin cenazesi ailesi tarafından Reşadiye Camii´ne getirildi. Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden baba Hasan Temelli, "Şerefsizler bizi yaktı. Yaktılar bizi yaktılar. Oğlumu toprağa veriyorum şimdi" dedi.
Sonay Temelli ise oğlunun tabutuna sarılarak, "Yavrum, oğlum duyuyor musun beni? Beni sen nasıl bırakıp gittin annem? Oğlum, bir kurşuna gittin. Seninle benim hayallerimiz vardı. Oğlum beni duyuyordur. Oğlum, yakışıklım benim. Melek oğlum, ben seni topraklara nasıl vereceğim? Bir kurşun seni aldı götürdü oğlum. Allah cezalarını versin. Oğlum, İbrahim Can duyuyor musun beni? Annem, ben geldim yavrum. Beni babana emanet etmişsin, öyle mi yavrum? Kurban olurum sana. Ben sensiz nasıl duracağım? Damatlık giyecekti benim oğlum. Giyemeyecek artık. Muradına eremedi benim oğlum. Hayalleri vardı benim oğlumun" diye feryat etti.
`BÖYLE Mİ GİDECEKTİN ABİM´
İbrahim Can Temelli´nin kız kardeşi İleyra ise "Abi, çok özleyeceğim seni. Abi, kalk ne olur, yalvarırım. Ne olur yahu ne olur? Ben yanından gitmek istemiyorum abimin. Abim gitti, ben bir daha göremeyeceğim. Bir kere öpeyim ne olursunuz. Ben artık abimi göremeyecek miyim? Bu kadar mıydı? Bindirmeyin abimi ne olur. Ne olur bindirmeyin. Abim orada tek korkar. Abimi oraya koymayın ne olur. Ne olur koymayın oraya. Sen böyle mi gidecektin abim" diye gözyaşı döktü. İbrahim Can Temelli, kılınan cenaze namazının ardından Asi Mezarlığı´nda toprağa verildi. Cenazeye Temelli ailesinin yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nde görevli baba Hasan Temelli´nin meslektaşları ve çok sayıda yüzme sporcusu katıldı.
KATİL ZANLISI ÇATIDA YAKALANDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İbrahim Can Temelli´yi sokak ortasında silahla ağır yaraladığı iddiasıyla aranan Sercan İ.´nin Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi´ndeki bir apartmanda saklandığı bilgisine ulaştı. Apartman güvenlik çemberine alınırken, yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Sercan İ. için Özel Harekat ekipleri devreye gitti. Apartmanın çatısındaki Sercan İ., operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sercan İ.´ye yardım ettiği öne sürülen arkadaşları Önder Ş. ile Yasin Y. de olay yeri yakınlarında yakalandı. Soruşturma kapsamında Sercan İ.´nin kaçtığı taksi sürücüsü Olgun Y. ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2023-01-04 15:27:18

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