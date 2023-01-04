Ümit Özdağ: Zafer Partisi, seçime girmeyi hak eden partiler arasında



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yargıtay´ın haziran ayında yapılması planlanan genel seçimlere girecek parti listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderdiğini öne sürerek, "Zafer Partisi'nin de seçime girmeyi hak eden partiler arasında olduğunu açıklamış. Biz zaten biliyorduk bunu, sadece teyit edilmiş oldu" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir kafenin önünde partisinin gençlik kolları üyeleri tarafından meşalelerle karşılanan Özdağ, burada basın toplantısı düzenledi. Yargıtay'ın, YSK'ya gönderdiği seçime girecek partiler listesinde Zafer Partisi'nin de yer aldığını öne süren Özdağ, "Yargıtay bir açıklama yapmış ve seçime girecek partiler listesini YSK'ya yolladığını ve Zafer Partisi'nin de seçime girmeyi hak eden partiler arasında olduğunu açıklamış. Biz zaten biliyorduk bunu, sadece teyit edilmiş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının hukuken mümkün olmadığını ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Ülkemiz 2023'de yapılması gereken seçimlere doğru hızla yaklaşırken kamuoyunda bir erken genel seçim tartışmasının yapıldığını görüyoruz. Bu seçim için de ya Meclisten 360'la karar çıkması lazım ki bu 360 oya Cumhur İttifakı sahip değil. Ancak Millet İttifakı paydaşları Mecliste 360'ı tamamlayacak bir destek verirlerse böyle bir yasanın geçmesi mümkün olur ve bu durumda Erdoğan anayasanın arkasından dolanarak 3'üncü kez aday olabilir. Erdoğan 2 kez Cumhurbaşkanlığı yapmıştır, bu son dönemidir. Bir daha Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması hukuken mümkün değildir. Eğer hukuken mümkün olmadığı halde bu adımı atarsa hem ulusal planda hem de uluslararası planda meşruluğu tartışılır."

'YÜZDE 30 ZAMMIN ENFLASYON KARŞISINDA BİR DEĞERİ YOK'

Memur ve emeklilere verilen yüzde 30'luk zammı eleştiren Özdağ, "Emekliler adeta iktidar tarafından, ölümü büyük bir sefalet içerisinde bekleyen insanlar konumuna getiriliyorlar. Erdoğan, bu ülkeye getirdiği Suriyelilere gösterdiği ihtimamı bu ülkenin insanına göstermiyor. Emeklilere, dar gelirlilere hiç göstermiyor. Dün zammı yüzde 25 açıkladılar, gelen tepkiler üzerine 'yüzde 30'a çıkarttım' dedi. Ne yüzde 25'in, ne yüzde 30'un enflasyonun alıp başını gittiği bir ortamda bir değeri yok. Çünkü alım gücü açısından vatandaş her sene daha geriye düşüyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2023-01-04 18:28:57



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