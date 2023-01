Yüzme antrenörü İbrahim'in cinayet şüphelisi ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de sokak ortasında yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi (26) tabancayla vurarak öldüren Sercan İ. ile ona kaçışında yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Temelli'nin 2 çocuğundan İbrahim Can Temelli, 3 Ocak günü saat 02.00 sıralarında, işletmeciliğini arkadaşının yaptığı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde çiğ köfteciye gitti. Boş zamanlarında çiğ köftecide paket servisine çıktığı ve yüzme antrenörü olduğu öğrenilen İbrahim Can Temelli, dükkana gelip maske soran Sercan İ.'nin, 'maske yok' karşılığı alınca, iş yerinin kadın çalışanını azarlamasıyla araya girdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dışarı taşan kavgada Sercan İ., belindeki tabancayı çekip İbrahim Can Temelli'ye ateş ederek olay yerinden taksiyle kaçtı. Kaldırıldığı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Temelli, 1 gün sonra hayatını kaybetti.

ÇATIDA YAKALANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sercan İ.'nin önceki gece Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığı bilgisine ulaştı. Özel harekat ekiplerinin, apartmanın çatısında yakaladığı Sercan İ.'nin yanı sıra kaçışında ona yardım ettiği belirlenen arkadaşları Önder Ş. ile Yasin Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında olay gecesi cinayet şüphelisi Sercan İ.'yi taksiyle olay yerinden kaçırdığı tespit edilen Olgun Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-01-05



