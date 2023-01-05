Belediye başkanının makam aracı, kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

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ESKİŞEHİR,(DHA)KONYA Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın makam aracı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kamyonetle çarpıştı. Kazada, Nurettin Akbuğa ile 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mahmudiye ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Eskişehir istikametine giden Mahmut Ağaçcı'nın kullandığı Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'ya ait 42 D 0532 plakalı makam aracı, sis ve gizli buzlanma nedeniyle Nurettin Karaçöl'ün kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, meclis üyesi Mevlüt Atar, Mahmut Ağaçcı ile Nurettin Karaçöl hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-01-05 11:57:29



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