Refüje çarpan otomobil, yol kenarına savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, refüje çarpıp, yol kenarına savrulan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü dahil 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, EskişehirKonya yolu Çifteler ilçe girişinde meydana geldi. Yunus Ergürbüz (18) yönetimindeki 26 ADD 4863 plakalı otomobil, refüje çarparak yol kenarına savruldu. Kazada araçtaki İlhan Kılınç (19) hayatını kaybetti, Mehmet Nuri Aydın (18), Taha Pınarcı (18) ile sürücü Yunus Ergürbüz de yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2023-01-05 13:47:12



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