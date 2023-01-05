Yüzme antrenörü İbrahim'in cinayet şüphelisi ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir´de sokak ortasında yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi (26) tabancayla vurarak öldüren Sercan İpek, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği´nce `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden Önder Şıktosun da suçluyu kayırma iddiasıyla tutuklanırken, diğer şüpheli Yasin Yüceışık hakkında ise suçluyu kayırma iddiasıyla ev hapsi kararı verildi. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-01-05 15:59:07
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