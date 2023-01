Bakan Özer: En güvenli yerlerin okul binaları olduğunu göstermiş olacağız (2)

KÖY YAŞAM MERKEZİ AÇTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eşi Nebahat Özer ile birlikte Sultandere Köy Yaşam Merkezi ve Gastronomi Atölyesi'nin açılışına katıldı. Programda Bakan Özer´in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile çok sayıda davetli yer aldı.

Bakan Özer, Türkiye´de son 19 yılda derslik sayısının 300 binden 900 bine, öğretmen sayısının ise 20 yılda 500 binden 1,2 milyona çıktığını ifade ederek, "Şartlı eğitim yardımları, özellikle kız çocuklarının eğitime erişmesi için burslar, pansiyonlar, ücretsiz taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı, ücretsiz kaynaklar gibi istikrarlı bir şekilde hiç vazgeçilmeden eğitime erişimi güçlendirecek politikalar yürürlüğe sokuldu. Son 19 yıldaki bu sosyal politikaların 2022 fiyatlarıyla karşılığı 525 milyar liradır. İşte bu sosyal politikalarla birlikte iki kazanan çıktı ortaya, birincisi garip gureba, ikincisi kız çocukları. Cumhuriyet'in ilk yüzyılında, ilk kez kız çocuklarının eğitimdeki okullaşma problemi son 20 yılda çözüldü. Çok basit bir örnek vereyim, 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 39,2'ydi, bugün kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95,06. Cumhurbaşkanımız diyor ya 'Nereden nereye' Gerçekten nereden nereye geldik. 2023 yılı mart ayında ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 99'a çıkacak. Diyeceğiz ki 'Cumhuriyet tarihinde ilk kez okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitim kademelerinin tamamındaki okullaşma oranı yüzde 99'a çıktı'. Ben bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, her yıl eğitime, bütçeden en büyük payı ayırdığı için, bu antidemokratik uygulamaların kaldırılmasındaki kararlı duruşundan dolayı tüm öğrencilerimiz, tüm gençlerimiz, tüm anne babalar adına en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'TARIM VE HAYVANCILIK ARTIK STRATEJİK BİR ALANA DÖNÜŞMEYE BAŞLADI'

Milli Eğitim Bakanlığı olarak geçtiğimiz yıl tüm hedeflere ulaştıklarını belirten Bakan Özer, köy okullarının tekrar hayata geçirilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Özer, "Kritik bir döneme girdik. Özellikle gıda tedarik zincirlerindeki o sıkıntılardan dolayı tarım ve hayvancılık artık stratejik bir alana dönüşmeye başladı. İşte bu iki trendi birleştirerek atıl olan köy okullarını tekrar eğitim birimi olarak insanlarımızın hizmetine sunmak için yeni bir başlangıç yaptık. Anaokulları, ilkokullar ama bir ilave yaptık, o okulun etrafında yaşayan köylü vatandaşlarımızın tarımdan hayvancılığa kadar her türlü meslek kursunu alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri imkanı sunan halk eğitim merkezlerini de köy okullarının içerisinde barındırdık" şeklinde konuştu.

Köy Yaşam Merkezleri ile birlikte ilk kez yetişkinler ile torunların aynı eğitim çatısı altında bir araya geldiğine dikkat çeken Bakan Özer, "Şu ana kadar 4 ay içerisinde 2 bin 200 tane Köy Yaşam Merkezimizi hizmete aldık. Buradan bir müjde de vereyim, önümüzdeki 3 ay içerisinde Türkiye'deki hane sayısı 10'un altında olmayan ama köy okulu kapalı olan tüm okulları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tüm köy okullarını açacağız. Bu köy okullarıyla birlikte sadece merkezde değil Türkiye'nin her noktasında insanımızın yaşadığı her noktaya eğitimi ulaştırmak, sadece öğrencilere eğitim çağı nüfusuna değil, yetişkinlerimize de eğitimi ulaştırmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

