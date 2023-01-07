Eskişehir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde, traktör ve otomobilin çarpışması sonucu sürücüler dahil 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Konya yolu Çifteler ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tunç D. yönetimindeki 26 ZH 099 plakalı traktör ile Murat Ö.'nün kullandığı 03 HC 441 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Tunç D., otomobil sürücüsü Murat Ö. ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2023-01-07 17:20:04



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