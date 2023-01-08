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Eskişehir´de Porsuk Çayı buz tuttu

DHA

Eskişehir´de Porsuk Çayı buz tuttu


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de öğle saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, sıcaklığı sıfırın altına inen havada Porsuk Çayı´nın yüzeyi buz tuttu.
Eskişehir´de öğle saatlerinde etkili olan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Çankaya, Huzur, 71 Evler ve Emek mahallelerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre sıfırın altında 2 dereceye düşen soğuk havada ise Porsuk Çayı´nın Osmangazi Mahallesi Kanlıkavak Parkı´ndan geçen bölümünde çay yüzeyi buz tuttu. Parkta dolaşanlar buz tutan çayda hatıra fotoğrafı çektirdi.
'BUZ TUTTUĞUNU DUYUNCA HEYECANLANDIK'
Kanlıkavak Parkı´na yürüyüş yapmak için geldiklerini ifade eden Esat Keskin, "Eskişehir uzun zamandır soğuk değil. Biz bekliyoruz, hatta bir aydır yürüyüşe çıkmak için bekliyoruz. Kışı çok özledik. Geçen sene bu aylarda soğuk hava olarak eksi 10´ları görmüştük. Kar da yağmıştı. O yüzden bayağıdır kışı bekliyoruz. Geç kaldığını düşünüyoruz. Bugün soğuk, buz da tuttu. Kanlıkavak her zamanki gibi çok güzel. Fotoğraf çekindik, yürüyüşe çıktık" dedi.
Eşi Hatice Duyar Keskin de, Soğuğa hazırlıklıyım, yürüyüş de yapmam gerekiyor çünkü bebek bekliyoruz. Her gün yürüyüşe çıkmak zorundayız. Soğuk da olsa çıktık. Kanlıkavak Parkı´nda her mevsim yürümeyi seviyoruz. Karda da yürüyoruz. Buz tuttuğunu duyunca heyecanlandık, çıkalım, bu hafta sonunu kaçırmayalım dedik" şeklinde konuştu (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-01-08 14:12:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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