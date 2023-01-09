Yoğun siste kaybolan avcıyı jandarma dronla buldu

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Sivrihisar ilçesinde avlanmaya gittiği bölgede yoğun sis nedeniyle kaybolan İ.S., jandarma tarafından dron kullanılarak 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sivrihisar ilçesine bağlı İstiklalbağı Mahallesi´ne bir grup arkadaşıyla birlikte avlanmak için giden İ.S., konakladıkları yerden yaya olarak dolaşmaya çıktı. Yoğun sis nedeniyle yönünü kaybeden İ.S., bir süre sonra kayboldu. Arkadaşları çevrede yaptığı aramada İ.S.´ye ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerince dron ile yapılan aramada İ.S., arkadaşlarıyla konakladığı noktadan yaklaşık 10 kilometre mesafede bulundu. İ.S.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-01-09 10:10:29



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