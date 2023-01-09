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32 saniyede kapısını açtığı otomobilden 6 dakikada teyp ve ses sistemi çaldı

DHA

32 saniyede kapısını açtığı otomobilden 6 dakikada teyp ve ses sistemi çaldı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de kapısını 32 saniyede açtığı otomobilden teyp ve ses sistemini 6 dakikada çalan şüpheli, kameraya yansıdı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir sürücü, 7 Ocak'ta otomobilini sokağa park edip, evine girdi. Sokağa 03.21'de yüzünde kar maskesi ile gelen kişi, otomobilin kapısını 32 saniyede açtı. Otomobilin sağ tarafından içeri giren şüpheli, araçtaki teyp ve ses sistemini çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kar maskesi takan şüphelinin 32 saniyede kapıyı açıp, 6 dakikada teyp ve ses sistemini çaldığı görüldü. İhbar sonrası harekete geçen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-01-09 11:56:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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