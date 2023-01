AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur: Her alanda güçlü ve büyük Türkiye var

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye´nin her alanda büyüyen ve gelişen bir noktada olduğunu ifade ederek, "Artık her alanda güçlü ve büyük Türkiye var. Yeni benimsediğimiz ekonomi modeli ile yatırım, üretim ve istihdam odaklı, rekor oranda büyüme ve ihracat gerçekleştiren bir Türkiye var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulama Oteli Büyük Salon´da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı Doğru İletişim ve Etkileşim´ konulu toplantıya Uygur´un yanı sıra AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Yüzyılı başlığı ile Tekirdağ´dan başlatılan sivil toplum kuruluşları buluşmalarının Denizli´nin ardından üçüncü kez Eskişehir´de toplandığını söyledi. Buluşmaların bir rapor haline getirileceğini belirten Uygur, "Artık her alanda güçlü ve büyük Türkiye var. Yeni benimsediğimiz ekonomi modeli ile yatırım, üretim ve istihdam odaklı, rekor oranda büyüme ve ihracat gerçekleştiren bir Türkiye var. Aslında biz bugün sizleri dinlemeye geldik. Alandaki her mesele bizim hükümetimizin, bizim iktidarımızın gündeminde. Bu noktada biz politikalarımızı belirliyoruz ve yol yürüyoruz. İnşallah bugün de sivil toplum kuruluşlarımızı dinleyeceğiz. Buradan çıkan sonuçları bir rapor haline getirip inşallah bu doğrultuda politikalar üretmeye, eserleri ve hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basına kapalı olarak yapıldı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

