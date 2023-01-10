Emekli bekçi, kaybolduktan 1 gün sonra ölü bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Seyitgazi ilçesinde geçen günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli bekçi Tevfik Er, bir gün sonra ölü bulundu. Er´in şüpheli görülen ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi´nde oturan Tevfik Er, pazar günü otomobiliyle evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Tevfik Er´e ulaşamayınca Jandarma Komutanlığı´na kayıp başvurusunda bulundu. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramalarda Tevfik Er, Salihler Mahallesi´nde, otomobiline 10 metre mesafede ağaç kesme motorunun yanında ölü bulundu.
Yapılan incelemenin ardından Tevfik Er´in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Şüpheli görülen emekli bekçi Tevfik Er´in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-01-10 11:49:14
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