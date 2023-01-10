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Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de emekli emniyet müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik´in (18), otomobille kavşaktan dönüş yapmak isteyen TIR´ın dorsesine çarpıp öldüğü kazaya ilişkin davada, tutuksuz yargılanan TIR şoförü Cengiz Alav, iyi hal indirimiyle `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 4 yıl 7 ay hapse çarptırıldı.

Kaza, 2021 yılının ekim ayında Eskişehir-Ankara kara yolunun 17´nci kilometresinde meydana geldi. Emekli emniyet müdürü olan Hasan Çevik yönetimindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Cengiz Alav yönetimindeki 06 DS 5256 plakalı TIR´ın dorsesine çarptı. Kazada dorsenin altında giren otomobilin sürücüsü Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Cengiz Alav tutuklandı.

Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde `taksirle ölüme neden olmak´ suçlamasıyla hakkında dava açılan Cengiz Alav, ilk duruşmada tahliye edildi. Davanın karar duruşmasına taraf avukatları katılırken, tutuksuz olan Cengiz Alav yer almadı. Mahkeme heyeti avukatların savunmalarının ardından TIR şoförü Cengiz Alav´a iyi hal indirimiyle `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-01-10 12:26:06



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