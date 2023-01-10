250 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan Ömer Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli Ömer Ç.´yi takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin ele geçirilen Ömer Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Ç., çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-01-10 12:36:37
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