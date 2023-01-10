Eskişehir'de 'tarımsal kuraklık' incelemesi



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mevsim normallerinin altındaki yağışlar nedeniyle kuraklık endişesi yaşanan kentteki ekili alanlarda 'tarımsal kuraklık' incelemesi yaptı. Yağışın yetersizliğine rağmen bitkilerin genel gelişim durumunun telafi edilebilir olduğu belirlendi, tarımsal kuraklık şartlarınınsa arazide oluşmadığı açıklandı.

Türkiye'nin Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' olan Eskişehir'de, uzun süredir beklenen yağışların görülmemesi, kuraklık endişesini de beraberinde getirdi. Mevsim normallerinin çok altındaki yağışlar özellikle arpa ve buğday ekili arazilerde tohumların çimlenmesini engellerken, yüksek verim beklentisini de düşürdü. Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, az görülen yağışların ekili alanlara olan etkisini tespit etmek amacıyla 14 ilçede eş zamanlı 'tarımsal kuraklık' incelemesi yaptı.

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekili alanlarda tarımsal kuraklık şartlarının henüz oluşmadığı açıklandı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de baş gösteren meteorolojik kuraklık nedeniyle ilimiz genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince 14 ilçede eş zamanlı tarımsal kuraklık kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde, halihazırda, Eskişehir ili genelinde tarımsal kuraklık şartlarının arazide oluşmadığı, kuru alanlarda erken ekilmiş arpa ve buğdaylarda adventif köklerin oluştuğu, geç ekilmiş olan hububatlarda çimlenmenin tamamlandığı, embriyonal köklerin geliştiği gözlemlenmiştir" denildi.

Yağışın yetersizliğine rağmen bitkilerin genel gelişim durumunun telafi edilebilir olduğu ifade edilen açıklamada, "Aralık ayı içerisinde sulu alanlarda gelişim, köklenme ve kardeşlenmenin normal seyrinde olduğu tespit edilmiştir. Uzun yıl ortalamasından yüzde 59 daha az yağış gerçekleşmiştir. Halihazırda, Eskişehir genelinde tarımsal kuraklık şartları arazide oluşmamış olup, eylül-ocak ayları arası dönem için meteorolojik kuraklıktan bahsetmek yerinde olacaktır" bilgisine yer verildi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-01-10 16:31:32



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