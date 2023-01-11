Evine düzenlenen operasyonda, çatıdan geçtiği yan binada saklanırken yakalandı



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de uyuşturucu, hırsızlık ve kaçak silah ticareti şüphelisi U.Ö., oturduğu 5 katlı apartmanın çatı katından yan binaya geçip saklanırken yakalandı. U.Ö.´nün evinde yapılan aramada ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı 40 cep telefonu ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikova ilçesinde uyuşturucu kullanan kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kent merkezinde oturan U.Ö.´nün bağımlılara uyuşturucu sattığı tespit edildi. U.Ö.´nün ayrıca kaçak silah ticareti yaptığı belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak´taki bir apartmana özel harekat ekiplerinin desteğiyle baskın yaptı. Şüpheli U.Ö. 5´nci kattaki dairesinin çatı katından yan binaya geçip saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan U.Ö.´nün evinde jandarmanın eğitimli köpeği `Bando´ ile yapılan aramada 4 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 245 fişek, pirinç kabza demir namlulu tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 araç plakası, 4 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 5 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, telsiz, çalıntı olduğu değerlendirilen 40 cep telefonu, uyuşturucu madde satışından elde edilen 47 bin lira ile çalıntı çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen U.Ö., ifadesi için Eskişehir Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-01-11 11:10:30



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