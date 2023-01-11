Pencereden düşüp ölen Zerin´in annesi: Kızımın kanı yerde kalmasın, adalet yerini bulsun (3)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Eskişehir'de oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sevgilisi Yılmaz Sazak, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. Mahkemede yeniden ifadesi alınan Sazak, `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-

2023-01-11 20:27:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.