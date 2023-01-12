Zerin´in şüpheli ölümünde tutuklanan sevgilisi: Neden atladığını bilemiyorum (2)



UZMAN HEYETTEN EVDE KEŞİF

Eskişehir´de, oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) şüpheli ölümüne ilişkin cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi´nde görevli, fizik alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı bilirkişi heyeti kuruldu. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, bilirkişi heyetiyle Kılınç ve tutuklanan sevgilisi Yılmaz Sazak´ın geçen yıl Haziran ayında oturduğu ve olayın meydana geldi evde incelemede bulundu. Heyete Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de eşli ederek Zerin Kılınç´ın düştüğü pencerede ölçüm yaptı.

ANNESİ DE İZLEDİ

Bilirkişi heyetinin Zerin Kılınç´ın evindeki keşfine, aile avukatı Ahmet Seyhan da eşlik ederken, sokağın karşından kız kardeşi Aysun Kılınç ile annesi Telli Özokçu da izledi. Gözyaşı döken Özokçu, "Şüphelinin tutuklanmasına sevindim. Benim kuzum geri gelmeyecek. Bu 6,5 ay önce olacaktı, bugün oldu. Şahıs da yakalandı, inşallah o da çıkmaz. Adaletime güveniyorum. 6,5 aydır buralardan geçmiyordum. Benim güzel kuzumu hayattan kopardı. Tutuklanınca mutlu oldum ama benim kuzum gelmeyecek. Adalet yerini bulsun, biz onu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, bilirkişi heyeti ve polis ekipleri, incelemelerin ardından evden ayrıldı. Bilirkişi heyetinin, Zerin Kılınç´ın ölümüne ilişkin hazırlayacağı raporu Eskişehir Başsavcılığı´na göndereceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-01-12 17:39:24



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