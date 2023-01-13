Tuğçe´nin cinayet şüphelisi sevgilisi, ilaç içerek intihara kalkışmış

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can´ı (25), oturduğu apartmanın girişinde defalarca bıçaklayarak öldüren sevgilisi Onur K.´nin (22), yakalanmadan önce ilaç içerek intihara kalkıştığı ortaya çıktı. Polis tarafından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede midesi yıkanan Onur K.´nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı bildirildi.
Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi´ndeki bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, dün sabah çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı. Apartmanın girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Onur K., Tuğçe Can´ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp, kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Tuğçe Can´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Can´ın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne götürüldü.
YÜRÜRKEN YAKALANDI, HASTANEDE İNTİHARA KALKIŞTIĞI BELİRLENDİ
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen genç kızın 1,5 aylık sevgilisi üniversite öğrencisi Onur K.´yi kent merkezinde sokakta yürürken yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne götürülen Onur K.´nin yakalanmadan kısa süre önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Midesi yıkanan Onur K. yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-01-13 11:28:03
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