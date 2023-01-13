Eskişehir'de 2 bin 311 sosyal konut için kura çekimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de 2 bin 311 sosyal konut için kura çekimi

DHA

Eskişehir'de 2 bin 311 sosyal konut için kura çekimi


Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 2 bin 311 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde yapılacak 250 bin sosyal konut kapsamında, Eskişehir'deki 2 bin 311 konut için Porsuk Spor Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Törene Vali Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik ile başvuruda bulunan çok sayıda kişi katıldı. Kentte projeye toplam 42 bin 450 başvuru oldu. 
Vatandaşın huzurla yaşayacağı yuvalar inşa edildiğini söyleyen Vali Ayyıldız, "Vatandaşlarımızı aileleriyle huzur içinde mahalle kültürünü teneffüs ederek, yaşayabilecekleri konutlara kavuşturmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sadece betondan, tuğladan dört duvar yapılmıyor; vatandaşlarımızın huzurla yaşayacağı yuvalar inşa ediliyor. İnsanı merkeze alan medeniyetimizin bu konuda bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmek için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında 'Türkiye'nin Yüzyılı' hedeflerimizle büyük bir kararlılıkla yürüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın çalışmasıyla cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak çekilişin hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. 
Engelli eşi adına konut çıkan Hasan Sarıoğlu (67), "Çok sevinçliyiz. Devletimiz böyle bir hak tanıdığı için çok memnun kaldık. Cenab-ı Allah herkese versin. Biz kira ödüyoruz. Gelirken 'İnşallah olur' dedik. Umudumuz vardı. Eşimin engeli var. 25 senedir bakımıyla ben ilgileniyorum. Diyalize götürüp getiriyorum. Şimdi kendisine telefonla haber vereceğim" dedi.
Törenin yapıldığı Porsuk Spor Salonu'nda çalışan ve projeye başvuran 2 çocuğu için kura çekimini takip eden Fatma Şaşmaz (51) ise "Oğlum fabrikada, kızım hastanede çalışıyor. İnşallah Cumhurbaşkanı'mızın bu projesinde yer alırlar. İsimleri çıkarsa çok sevinirim. Babası yok. İnşallah çıkar, bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2023-01-13 12:24:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura ...
(Görüntülü)TUĞÇE?NİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ SEVGİLİSİ, İLAÇ İÇEREK İNTİHARA KALKIŞMIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TUĞÇE?NİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ SEVGİLİSİ, ...
Tuğçe´nin cinayet şüphelisi sevgilisi, ilaç içerek intihara kalkışmış
YEREL HABERLER Tuğçe´nin cinayet şüphelisi sevgilisi, ilaç içerek ...
Rehabilitasyon merkezinde kalan kadın 50 yaşından sonra üniversiteyi bitirdi
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezinde kalan kadın 50 yaşından ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR - ZERİN?İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE UZMAN HEYETTEN EVDE KEŞİF
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR - ZERİN?İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE ...
Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, ...
Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüyle ilgili ...
Zerin´in şüpheli ölümünde tutuklanan sevgilisi: Neden atladığını bilemiyorum (2)
YEREL HABERLER Zerin´in şüpheli ölümünde tutuklanan sevgilisi: Neden ...
(Görüntülü) APARTMAN GİRİŞİNDE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN TUĞÇE, HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) APARTMAN GİRİŞİNDE BIÇAKLI SALDIRIYA ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir apartmanın giriş katında kız arkadaşını bıçakla öldüren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir apartmanın giriş ...
Eskişehir'de apartmanda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de apartmanda bıçaklı saldırıya uğrayan ...
Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, ...
(Görüntülü)ZERİN?İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE TUTUKLANAN SEVGİLİSİ: NEDEN ATLADIĞINI BİLEMİYORUM
YEREL HABERLER (Görüntülü)ZERİN?İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE TUTUKLANAN ...
Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüyle ilgili ...
Zerin´in şüpheli ölümünde tutuklanan sevgilisi: Neden atladığını bilemiyorum
YEREL HABERLER Zerin´in şüpheli ölümünde tutuklanan sevgilisi: Neden ...
Eskişehir'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı ...
Pencereden düşüp ölen Zerin´in annesi: Kızımın kanı yerde kalmasın, adalet yerini bulsun (3)
YEREL HABERLER Pencereden düşüp ölen Zerin´in annesi: Kızımın kanı ...
Eskişehir'de bir evden 1 kilo 164 gram ziynet eşyası çalan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir evden 1 kilo 164 gram ziynet eşyası ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen ...
Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
(Görüntülü)PENCEREDEN DÜŞEREK ÖLEN ZERİN?İN ANNESİ: KIZIMIN KANI YERDE KALMASIN, ADALET YERİNİ BULSUN
YEREL HABERLER (Görüntülü)PENCEREDEN DÜŞEREK ÖLEN ZERİN?İN ANNESİ: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.