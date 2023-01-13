Eskişehir'de 2 bin 311 sosyal konut için kura çekimi



Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 2 bin 311 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde yapılacak 250 bin sosyal konut kapsamında, Eskişehir'deki 2 bin 311 konut için Porsuk Spor Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Törene Vali Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik ile başvuruda bulunan çok sayıda kişi katıldı. Kentte projeye toplam 42 bin 450 başvuru oldu.

Vatandaşın huzurla yaşayacağı yuvalar inşa edildiğini söyleyen Vali Ayyıldız, "Vatandaşlarımızı aileleriyle huzur içinde mahalle kültürünü teneffüs ederek, yaşayabilecekleri konutlara kavuşturmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sadece betondan, tuğladan dört duvar yapılmıyor; vatandaşlarımızın huzurla yaşayacağı yuvalar inşa ediliyor. İnsanı merkeze alan medeniyetimizin bu konuda bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmek için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında 'Türkiye'nin Yüzyılı' hedeflerimizle büyük bir kararlılıkla yürüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın çalışmasıyla cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak çekilişin hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Engelli eşi adına konut çıkan Hasan Sarıoğlu (67), "Çok sevinçliyiz. Devletimiz böyle bir hak tanıdığı için çok memnun kaldık. Cenab-ı Allah herkese versin. Biz kira ödüyoruz. Gelirken 'İnşallah olur' dedik. Umudumuz vardı. Eşimin engeli var. 25 senedir bakımıyla ben ilgileniyorum. Diyalize götürüp getiriyorum. Şimdi kendisine telefonla haber vereceğim" dedi.

Törenin yapıldığı Porsuk Spor Salonu'nda çalışan ve projeye başvuran 2 çocuğu için kura çekimini takip eden Fatma Şaşmaz (51) ise "Oğlum fabrikada, kızım hastanede çalışıyor. İnşallah Cumhurbaşkanı'mızın bu projesinde yer alırlar. İsimleri çıkarsa çok sevinirim. Babası yok. İnşallah çıkar, bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2023-01-13 12:24:11



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