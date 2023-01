Tuğçe´nin cinayet şüphelisi sevgilisi, ilaç içerek intihara kalkışmış (2)

TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Eskişehir´de sevgilisi Onur K, tarafından bıçaklanarak öldürülen yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can´ın (25) cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesince alınarak Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Birlik Camii´ne getirildi. Genç kızın tabutuna gelinlik serilirken, bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olan babası Bekir Can, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazına Tuğçe Can´ın yakınlarının yanı sıra çalıştığı özel huzurevindeki mesai arkadaşları da katıldı. Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, namazdan önce cinayet şüphelisini insanlıktan nasibini almamış kişi olarak nitelendirerek şöyle konuştu:

"Acımız, üzüntümüz büyük. Babasının, annesinin, kardeşlerinin, yakınlarının acısını biz de kendi yüreğimizde taşıyoruz. İnsanlıktan nasibini almayan merhametsiz, şefkatsiz, korkak biri tarafından vahşice, canice katledilen merhum kardeşimizi merhameti şefkat bol Rabbimize uğurluyoruz. Bir daha hiçbir kardeşimizin erkek kadın fark etmez böyle vahşice katledilmesine tanık olmayalım. Kelimelerin bittiği yerdeyiz, ne söyleyeceğiz? Ama Allah büyüktür, o hesap görücüdür. Hesap görücü olarak o yeter. Elbette bunu yapan burada cezasını alacak. Ama artık öyle bir ceza bulmak gerekiyor ki, caydırıcı olsun. Benim de 3 kızım var. Birisi aynı yaşta. Bu da olabilirdi. Her birimizin aynı olabilirdi, fark etmiyor. Kardeşimizin acısı bizim acımızdır."

ANNESİ 'BENİ DE GÖTÜRÜN' DİYEREK FERYAT ETTİ

Tuğçe Can´ın cenazesi kılınan namazın ardından kalabalığın omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada caminin kapısında olan Tuğçe Can´ın annesi Emine Can, "Annem, kuzum. Hangi salona götürüyorlar annem? Hangi salona gidiyor benim kızım? Beni de götürün" diye feryat etti.

Tuğçe´nin ikizi Tuğba Can da kardeşinin tabutuna dokunarak gözyaşlarına boğuldu. Cenazede Tuğçe Can'ın yakınların yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakır Özer da yer aldı. Tuğçe Can, Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

1O´DAN FAZLA BIÇAK DARBESİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde yapılan ilk otopsi raporuna göre Tuğçe Can´ın 10´dan fazla bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

