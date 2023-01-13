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Eskişehirspor´un yeni başkanı Erkan Koca oldu

DHA

Eskişehirspor´un yeni başkanı Erkan Koca oldu


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda, başkanlığa tribün liderlerinden ve eski yönetimde başkan vekilliği görevini yürüten iş insanı Erkan Koca seçildi. Genel kurulda kulübün toplam borcunun 315 milyon 136 bin lira olduğu açıklandı.
TFF 3'üncü lig ekiplerinden Eskişehirspor'un geçen hafta yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapıldı. İlk olarak mevcut yönetim, delegeler tarafından ibra edildi. Daha sonra ise tek aday olan tribün liderlerinden ve eski yönetimde başkan vekilliği görevini yürüten iş insanı Erkan Koca, Eskişehirspor'un yeni başkanı seçildi.
Transfer tahtasını açmak ve mevcut takımı ligte bırakmak için çalışacaklarını belirten Erkan Koca, "Sizlerin karşısına Eskişehirspor'un geleceğini inşaa edebilecek genç bir yönetim listesiyle çıkıyoruz. 2 dönem beraber görev yaptığımız, uzun yıllar ağabeylik kardeşlik yaptığımız başkanımız Mehmet Şimşek beyefendiye, genç ve dinamik yönetimimize yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu şehrin kardeşleriyiz. Şehrin ağabeylerinin bu kardeşlerine el uzatacağına eminim. Yürekten de istiyorum. Göreve geldiğimiz bu günden itibaren transfer tahtasının son durumuna bakacağız. Transferi açmak için elimizden ne geliyorsa çaba göstereceğiz. Bir yandan da mevcut takımımızın bu ligte kalması için ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamak için gece gündüz çalışacağız. Yürekten ve gönülden söylüyorum Eskişehirspor bizim için, benim için siyaset üstüdür" diye konuştu.
KULÜBÜN BORCU 315 MİLYON 136 BİN TL
Genel kurulda, Eskişehirspor'un resmi kurumlar, futbol ailesi, tedarikçiler, personel, UEFA, TFF ve icra dosyalarından kaynaklanan toplam borcunun 315 milyon 136 bin TL olduğu açıklandı. 
Eskişehirspor´un başkanlığına seçilen Erkan Koca'nın yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu: Ulaş Entok, Özgür Marankoz, Oğuz Şengel, Niyazi Çelik, Tamer Yavuz, Hasan Fıstık, Ahmet Can Akdemir, Fırat Akçoray, Hakan Sayın, Sefa Üstnbaş, Mustafa Kemal Bandırma, Şükrü Sünger, Mehmet Altsoy ve Serkan Fidan. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Genel kurula katılanlar
-Oylama yapılması
-Erkan Koca'nın konuşması
-Genel görüntüler
 DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2023-01-13 19:24:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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