CHP´li Ağbaba: EYT Meclis'e gelsin, 1 saatte destek verip çıkaracağız

Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi Meclis'e geldiği anda gerekli desteği vereceklerini belirterek, "EYT'yi getir; 1 saatte destek vereceğiz, 1 saatte çıkaracağız. Hodri meydan" dedi.

CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ile Veli Ağbaba, Odunpazarı Belediyesi´nin Pazaryeri ve Kültür Merkezi inşaatının temel atma törenine katılmak üzere kente geldi. CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Ağbaba ve Torun, bina önünde toplanan partililere seslendi. Siyasi olarak yoğun dönemden geçildiğini kaydeden CHP'li Seyit Torun, "Yoğun bir süreçten, çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Tarihin çok önemli bir dönemine tanıklık ediyoruz. Elbette bu günleri, içerisinde bulunduğumuz bu olumsuzluğu, kötü günleri hep beraber sonlandıracağız. Önümüzde önemli bir seçim var. Türkiye'de her seçim önemliydi ama 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra onun ülkemizde yarattığı tahribatı, onun bizi nasıl ayrıştırdığını ve her geçen gün karanlığa nasıl götürdüğünü gördükçe bu seçimin önemini bir kez daha anlıyoruz. Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onlara onaylatmayacağız ve bu garabet sistemi inşallah bu seçimle birlikte ortadan kaldıracağız ve bu ülkeye güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi hep beraber getireceğiz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu yolda da en büyük gücümüz belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz. 2019'da hep beraber çok önemli bir olayı gerçekleştirdik. Bugün Türkiye nüfusunun yarıdan fazlasını yönetiyoruz, ekonomik büyüklük olarak yüzde 70'ine hakimiz, turizm potansiyeli olarak yüzde 90'lardayız. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız" dedi.

CHP'li Veli Ağbaba ise emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasanın henüz Meclis'e gelmediğini söyledi. Bu konuda her türlü desteği Meclis'te vereceklerini kaydeden Ağbaba, "Bir EYT var. 'Kasım' dediler, 'Aralık' dediler, 'Ocak' dediler, 'Şubat' dediler. Hala ortada bir şey yok. Hala Meclis'e gelmiş bir şey yok. AK Parti grup başkan vekilleri 'Tarih veremeyiz' diyorlar. Niye? İktidar, muhalefet yoklama istiyormuş' diyor. İşine gelen kanunu, limanları Katarlara peşkeş çekerken çoğunluğuna 1 saatte çıkarmıyor musun? Ya da yüzde 2 barajı getirip, çoğunlukla çıkarmıyor musun? Halkın milletin aleyhine olan yasaları birkaç çapulcu için birkaç saatte çıkarmıyor musun? Gel, hodri meydan. EYT'yi getir, 1 saatte destek vereceğiz, 1 saatte çıkaracağız. Hodri meydan. 1-2 ay daha EYT'li emekli maaşını almasın, diye EYT´lilere numara yapma. Sen değil misin, 'Kasımda, aralıkta çıkacak' diyen? Hala gelmiş bir şey yok. Hala oyalamaya devam ediyor" diye konuştu.

Ağbaba ve Torun, parti ziyaretinin ardından Odunpazarı Belediyesi´nce Yenikent Mahallesi´nde yapılacak Pazaryeri ve Kültür Merkezi inşaatına geçerek temel atma programına katıldı. Genel başkan yardımcılarına programlarda CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel eşlik etti. DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2023-01-14 17:24:31



