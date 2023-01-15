Ambulansta dünyaya getirdiği bebeğinin 2´nci yaşını doğumu yaptıran ekiple kutladı



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de Mine Alkan, 2 yıl önce doğum sancısı nedeniyle hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta `Almira´ adını verdikleri kız bebeğini dünyaya getirdi. Göbek bağı boynuna dolanan bebeğini ambulans ekibinin müdahalesi sonucu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiğini ifade eden Alkan, bebeğinin doğum gününü de evine çağırdığı doğumu yaptıran ekiple kutladı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi´nde oturan Mine Alkan´ın, 14 Ocak 2021´de evinde doğum sancısı başlayınca yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği sağlık ekibi, ikinci çocuğuna hamile olan Alkan´ın evine yaklaşık 4 dakikada ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan Alkan ambulansa alınırken, bu sırada doğumun başladığı fark edildi. Sağlık ekibi Alkan´ın doğumunu ambulansta yaparken, sağlıklı bir kız bebeği dünyaya geldi. Bebeğin boynuna 2 kez dolanan ve hayatını tehdit eden göbek bağı da ambulansta acil tıp teknisyeni ve ambulans şoförü Samet Bayındır tarafından kesildi. Alkan ve bebeği Eskişehir Şehir Hastanesi´ne götürüldü. Sağlık durumları iyi olan Mine Alkan ve Almira adını verdiği bebeği kısa bir süre sonra hastaneden taburcu edildi.

Mine Alkan, 2 yaşına giren Almira´nın doğum günü kutlamasına, ambulansta doğum yaptıran sağlık ekibini davet etti. Evdeki doğum günün kutlamasına, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala´nın yanı sıra Ambulansta doğumu yaptıran paramedik Ayşegül Uyan Akçam, acil tıp teknisyeni Nesrin Erkek ve ambulans şoförü ve acil tıp teknisyeni Samet Bayındır katıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ve sağlık ekibi, Almira´nın doğum gününü kesilen pasta ile kutlayıp hediyeler verdi.

Doğuma 20 gün olmasına rağmen sancısı tutunca eşinin 112´yi arayıp yardım istediğini anlatan Mine Alkan, "Ben de şaşırdım, aniden oldu. Daha zamanı var, diye bekliyorduk ama böyle bir şey oldu. Çok mutlu olduk. Ambulans da çok çabuk geldi. Eşim aradı, araması ile 5 dakika içinde gelmesi bir oldu, diyebilirim. Daha 20 gün vardı, doktor öyle söylemişti. Sancılarım başladı ama ben bir kontrole gidelim, dedim derken daha çok sıklaşmaya başladı. 112 ekibi eve kadar geldiler sağ olsunlar. Ambulansa girdiğimde uzandığım gibi aniden çocuğu kucağımıza aldık" dedi.

`SAĞLIKLI DOĞDUĞU İÇİN MUTLUYUM´

Ambulanstaki doğum sırasında bebeğinin hayatından çok endişe ettiğini ifade eden Alkan, "Çocuk ölür mü, aniden bir şey olur mu? Diye insanın aklına geliyor yani. Çok şükür sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık çocuğumuzu. Şimdi sağlık durumu iyi ama o zaman doğum esnasında boynuna kordon dolanması olmuş. Yüz renginden belliydi, müdahale ettiler. Sağlıklı doğduğu için çok mutluyum" diye konuştu.

'YILDA 10 AMBULANSTA DOĞUM GERÇEKLEŞİYOR'

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem de "Arkadaşlarımız 2 yıl önce annemiz takipli bir gebemiz olmasına rağmen ani bir doğum eylemi gerçekleşti ve 112 hattına Almira bebeğimizin babası çağrıda bulundu. Ekibimiz yaklaşık 4 dakika içerisinde annemize ulaştı ve sağlıklı bir doğum gerçekleşti. Biz de bugün bu sağlıklı doğumun ikinci yıl dönümünde burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ailemize bizi davet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Bebeğimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Eskişehir´de yılda 10 ambulansta doğum işlemi gerçekleşiyor. Bunların tamamı başarılı doğum eylemleri olarak gerçekleşiyor. Ambulanslar her zaman olumsuz sonuçlar doğurmuyor. Böyle mutlu haberlerin de verildiği ortamlar da oluyor. Almira bebeğin ilk doğum fotoğrafları da bizim arkadaşlarımız tarafından çekilmişti. Bu anlamda da çok mutluyuz" dedi.

Ambulansta doğumu yaptıran ekipten paramedik Ayşegül Uyan Akçam da "Hızlıca ona müdahale ettik. Doğum gerçekleşti, bebeğin bakımını sağladık. Annenin ve bebeğin hayati bulgularını değerlendirdik. Sonrasında her ikisini de sağlıklı bir şekilde hastaneye transport ettik" diye konuştu. 2 yaşına gelen Almira´nın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-01-15 13:00:45



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