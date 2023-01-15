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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de 5'i çocuk 8 kişilik Iraklı aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında oturan 5'i çocuk 8 kişilik Iraklı aile, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan gazdan zehirlendi. Iraklı ailenin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, anne, baba ve 5 çocuğunu Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan ailenin durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-01-15 13:48:22



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