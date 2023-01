Tuğçe'nin cinayet şüphelisi, olaydan sonra girdiği büfede nöbet geçirmiş

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan, fare zehri içtiği belirlenip yoğun bakımda tedaviye alınan Onur K.'nin (22) cinayetten 1 saat sonra poşetle girdiği bir büfeden 'Şekerim düştü' diyerek çikolata aldığı, bu sırada fenalaşıp nöbet geçirdiği, gelen sağlık ekiplerine ise "Hiçbir talebim yok. Beni rahat bırakın yoksa sizi polise şikayet ederim" diyerek kaçtığı ortaya çıktı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, önceki sabah çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı. Onur K., bina girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Tuğçe Can'ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tuğçe Can, hayatını kaybetti.

CİNAYETTEN SONRA GİRDİĞİ BÜFEDE NÖBET GEÇİRMİŞ

Onur K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Onur K.'nin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, cinayetten 1 saat sonra poşetle girdiği bir büfeden 'Şekerim düştü' diyerek çikolata aldığı ve bu sırada fenalaştığı belirlendi. Büfe çalışanı Berkay Çetinkaya'nın (20) ihbarı ile büfeye sağlık ekipleri geldi. Nöbet geçirdiği belirlenen Onur K.'nin kendisine geldikten sonra, ekiplere, "Hiçbir talebim yok. Beni rahat bırakın yoksa sizi polise şikayet ederim" diyerek büfeden uzaklaştığı ortaya çıktı. Bu anlar ise büfenin güvenlik kameralarına yansıdı. Büfeden ayrılıp, yolun karşısındaki otele gidip kayıt yaptıran Onur K., kameralardan tespit edilip, otel kapısında gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde fare zehri içtiğini anlatan Onur K., midesi yıkandıktan sonra yoğun bakıma alındı.

'TUĞÇEM, TUĞÇEM DİYE SAYIKLIYORDU'

Onur K.'nin cinayetten arandığını bilmediğini söyleyen büfe çalışanı Berkay Çetinkaya, "Geldi ve şekerinin düştüğünü söyledi. Çikolata önerdim. Daha sonra gözleri kararmaya ve etrafa bakmaya başladı. Ben de tabure verdim. Çikolata da verdim o esnada. Bayıldı ben de ambulansı aradım. Sinir krizi geçirdi diye düşündüm, yerde çırpınıyordu. Ambulans ekipleri geldi. Şekerinin düştüğünü söylediler. Baygın olduğu sırada 'Tuğçem, Tuğçem' diye sayıklıyordu. Kendine gelince ambulans ekipleri kimliğini istedi. Kayıt açmaları gerektiğini söyledi. Kimliğini vermedi ve sonra dışarı çıktı. Polisi arayıp, kimliğini istediğimiz için bizi şikayet edeceğini söyledi. Sonra da gitti. Telaşlıydı, etrafına bakıyordu. 45 dakika kadar sonra polisler geldi. Yakında bir cinayet olduğunu söylediler. Kamera kayıtlarına baktılar. Kayıtları izledikten sonra 'Bu katil, senin müşterindi' dediler. Ben o an çok şaşırdım. O an kendimi kötü hissettim. Ne yapacağımı bilemedim. İşaret parmağında tırnak izine benzeyen bir yara vardı. Ambulans ekiplerine poşeti gösterdim. Baktıkları zaman için fare zehrini gördüler. Sorduk, 'Evdeki fareler için kullanacağım. Evde fare çıktı' diye cevap verdi" dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-01-15 16:14:44



