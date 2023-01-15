Tuğçe'nin cinayet şüphelisi, olaydan sonra girdiği büfede nöbet geçirmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuğçe'nin cinayet şüphelisi, olaydan sonra girdiği büfede nöbet geçirmiş

DHA

Tuğçe'nin cinayet şüphelisi, olaydan sonra girdiği büfede nöbet geçirmiş


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan, fare zehri içtiği belirlenip yoğun bakımda tedaviye alınan Onur K.'nin (22) cinayetten 1 saat sonra poşetle girdiği bir büfeden 'Şekerim düştü' diyerek çikolata aldığı, bu sırada fenalaşıp nöbet geçirdiği, gelen sağlık ekiplerine ise "Hiçbir talebim yok. Beni rahat bırakın yoksa sizi polise şikayet ederim" diyerek kaçtığı ortaya çıktı.
Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, önceki sabah çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı. Onur K., bina girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Tuğçe Can'ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tuğçe Can, hayatını kaybetti.
CİNAYETTEN SONRA GİRDİĞİ BÜFEDE NÖBET GEÇİRMİŞ
Onur K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Onur K.'nin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, cinayetten 1 saat sonra poşetle girdiği bir büfeden 'Şekerim düştü' diyerek çikolata aldığı ve bu sırada fenalaştığı belirlendi. Büfe çalışanı Berkay Çetinkaya'nın (20) ihbarı ile büfeye sağlık ekipleri geldi. Nöbet geçirdiği belirlenen Onur K.'nin kendisine geldikten sonra, ekiplere, "Hiçbir talebim yok. Beni rahat bırakın yoksa sizi polise şikayet ederim" diyerek büfeden uzaklaştığı ortaya çıktı. Bu anlar ise büfenin güvenlik kameralarına yansıdı. Büfeden ayrılıp, yolun karşısındaki otele gidip kayıt yaptıran Onur K., kameralardan tespit edilip, otel kapısında gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde fare zehri içtiğini anlatan Onur K., midesi yıkandıktan sonra yoğun bakıma alındı.
'TUĞÇEM, TUĞÇEM DİYE SAYIKLIYORDU'
Onur K.'nin cinayetten arandığını bilmediğini söyleyen büfe çalışanı Berkay Çetinkaya, "Geldi ve şekerinin düştüğünü söyledi. Çikolata önerdim. Daha sonra gözleri kararmaya ve etrafa bakmaya başladı. Ben de tabure verdim. Çikolata da verdim o esnada. Bayıldı ben de ambulansı aradım. Sinir krizi geçirdi diye düşündüm, yerde çırpınıyordu. Ambulans ekipleri geldi. Şekerinin düştüğünü söylediler. Baygın olduğu sırada 'Tuğçem, Tuğçem' diye sayıklıyordu. Kendine gelince ambulans ekipleri kimliğini istedi. Kayıt açmaları gerektiğini söyledi. Kimliğini vermedi ve sonra dışarı çıktı. Polisi arayıp, kimliğini istediğimiz için bizi şikayet edeceğini söyledi. Sonra da gitti. Telaşlıydı, etrafına bakıyordu. 45 dakika kadar sonra polisler geldi. Yakında bir cinayet olduğunu söylediler. Kamera kayıtlarına baktılar. Kayıtları izledikten sonra 'Bu katil, senin müşterindi' dediler. Ben o an çok şaşırdım. O an kendimi kötü hissettim. Ne yapacağımı bilemedim. İşaret parmağında tırnak izine benzeyen bir yara vardı. Ambulans ekiplerine poşeti gösterdim. Baktıkları zaman için fare zehrini gördüler. Sorduk, 'Evdeki fareler için kullanacağım. Evde fare çıktı' diye cevap verdi" dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-01-15 16:14:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 kişilik Iraklı aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER 8 kişilik Iraklı aile, sobadan sızan gazdan ...
Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 12 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 12 şüpheli ...
Eskişehir'de ambulansta dünyaya gelen çocuk, 2. yaş gününü sağlıkçılarla kutladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de ambulansta dünyaya gelen çocuk, 2. yaş ...
(Görüntülü) AMBULANSTA DÜNYAYA GETİRDİĞİ BEBEĞİNİN 2?NCİ YAŞINI DOĞUMU YAPTIRAN EKİPLE KUTLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMBULANSTA DÜNYAYA GETİRDİĞİ BEBEĞİNİN ...
Ambulansta dünyaya getirdiği bebeğinin 2´nci yaşını doğumu yaptıran ekiple kutladı
YEREL HABERLER Ambulansta dünyaya getirdiği bebeğinin 2´nci yaşını ...
Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Iraklı aile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından ...
Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR - CHP&#039;Lİ AĞBABA EYT MECLİS&#039;E GELSİN, 1 SAATTE DESTEK VERİP ÇIKARACAĞIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR - CHP'Lİ AĞBABA EYT ...
CHP´li Ağbaba: EYT Meclis'e gelsin, 1 saatte destek verip çıkaracağız
YEREL HABERLER CHP´li Ağbaba: EYT Meclis'e gelsin, 1 saatte destek ...
CHP'li Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Eskişehir'de partililerle bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP'li Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Eskişehir'de ...
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'dan ESOGÜ'ye işbirliği ziyareti
YEREL HABERLER Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'dan ...
Eskişehir'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR - TUĞÇE&#039;NİN KAPISINA KARANFİL BIRAKTILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR - TUĞÇE'NİN KAPISINA ...
Tuğçe'nin cinayet şüphelisi sevgilisi, ilaç içerek intihara kalkışmış (3)
YEREL HABERLER Tuğçe'nin cinayet şüphelisi sevgilisi, ilaç içerek ...
Eskişehirspor´un yeni başkanı Erkan Koca oldu
YEREL HABERLER Eskişehirspor´un yeni başkanı Erkan Koca oldu
Eskişehirspor'un yeni başkanı Erkan Koca oldu
YEREL HABERLER Eskişehirspor'un yeni başkanı Erkan Koca oldu
(Görüntülü) SEVGİLİSİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ TUĞÇE&#039;NİN TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEVGİLİSİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ TUĞÇE'NİN ...
Eskişehir'de bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Tuğçe Can'ın cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Tuğçe ...
Tuğçe´nin cinayet şüphelisi sevgilisi, ilaç içerek intihara kalkışmış (2)
YEREL HABERLER Tuğçe´nin cinayet şüphelisi sevgilisi, ilaç içerek ...
(Görüntülü) SEVGİLİSİNİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ TUĞÇE CAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEVGİLİSİNİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ...
(Görüntülü)ESKİŞEHİR&#039;DE 2 BİN 311 SOSYAL KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ESKİŞEHİR'DE 2 BİN 311 SOSYAL KONUT ...
Eskişehir'de 2 bin 311 sosyal konut için kura çekimi
YEREL HABERLER Eskişehir'de 2 bin 311 sosyal konut için kura çekimi
Eskişehir'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura ...
(Görüntülü)TUĞÇE?NİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ SEVGİLİSİ, İLAÇ İÇEREK İNTİHARA KALKIŞMIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TUĞÇE?NİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ SEVGİLİSİ, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.