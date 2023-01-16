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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli bakım merkezinde darp suçlamasında 22 sanık yargılanıyor

DHA

Engelli bakım merkezinde darp suçlamasında 22 sanık yargılanıyor


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, 2018 yılında 8 ay kaldığı özel engelli bakım merkezinde vücudunda morluklar, kalçasında kırık olduğu ve hastaneye 12 gün sonra sevk edildiği iddia idelen zihinsel engelli Selim Serdaroğlu´nun (50) ailesi, bakım merkezinde darbedildiğini öne sürerek savcılığa başvurdu. Kamera kayıtlarının incelendiği soruşturma kapsamında aralarında bakıcı, sağlık personeli ve kurum müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılamanın 2 yıldır sürdüğünü ifade eden ailenin avukatı Özgecan Sırma, davanın karar aşamasına geldiğini ve başka ailelerin canının yanmaması için süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
Sakarya´da oturan Ömer Serdaroğlu, rahatsızlıkları dolayısıyla bakımını sürdüremediği yüzde 78 zihinsel engelli oğlu Selim Serdaroğlu´nu, 2017 yılı ağustos ayında Eskişehir´in Seyitgazi ilçesinde bulunan özel bir zihinsel engelli bakım merkezine yerleştirdi. Baba Serdaroğlu, yaklaşık 8 ay bakım merkezinde kalan oğlunun yüzde 78 olan engel durumunun yüzde 90´a yükseldiğini, vücudunda morluklar olmasına ve kalça kırığına rağmen hastaneye sevkinin 12 gün sonra yapıldığını öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´na şikayette bulundu. Baba Serdaroğlu, sürekli ziyaret ettikleri oğlunun bakım merkezinde darp edilerek kötü muamele gördüğünü iddia etti.
Başlatılan soruşturma kapsamında bakım merkezinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca 2020 yılında hazırlanan iddianamede, 26 Nisan 2018 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarında Selim Serdaroğlu´nun tek başına yardım almaksızın yürüyebildiği ancak yatak odasına girdikten yaklaşık 1 saat sonra yürümekte zorlandığı ve personelin farklı saatlerde Serdaroğlu´nu kollarından ile bacaklarından tutup taşıyarak odasına götürüldüğünün tespit edildiği bilgisine yer verildi.
BİLİRKİŞİ KUSURLU BULDU
Bilirkişi raporunda engelli bakım merkezi personelinin yanı sıra kurum müdürü ve sahibinin de kusurlu bulunduğu belirtildi. Raporda, odada tek başına bulunduğu esnada düşerek, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek mahiyette olmayan, vücuttaki kemik kırığının hayat fonksiyonu ağır (4) derecede etkileyecek nitelikte, duyu ve organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflayacak şekilde yaralandığına dikkat çekildi.
1,5 YIL SONRA ÖLDÜ 
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde kalça ameliyatının ardından tedavi gören Selim Serdaroğlu, 2020 yılı kasım ayında hayatını kaybederken Eskişehir 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi´ne aralarında bakıcı, sağlık personeli ve kurum müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede odada yalnızken düşerek kalçasını kırdığı belirtilen Selim Serdaroğlu için sanıklar Aysun Y., Ayşe G., Bedia K., Damla K., Emin D., Esma U., Fatmagül U., Fikriye O., Gizem Ç., Hamide B., Havva Ç., İrem Ç., Merve Ç., Özge E., Rabia K., Seferihan Y., Selahattin Serhat D., Soner G., Tuğçe Y., Ummahan Cansu E., Yağmur T. ve Yusuf G. hakkında `taksirle yaralanmaya neden olma´ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca sanıklara verilecek cezada 2 kez yarı oranında artırım talep etti.
'KALÇA KIRIĞI 15-20 GÜN ÖNCESİNE AİT'
Baba Ömer Serdaroğlu, savcılıkta verdiği ifadesinde, "12 Nisan 2018´de Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği´nden arayan polis, Selim'in düşerek yaralandığı bilgisini vermesi üzerine ifade verdim ancak o tarihte şikayetçi olmadım. Diğer oğlum Kerim beni telefonla arayarak, Selim´in tekerlekli sandalyede oturur vaziyette ve yürüyemediğini söyledi. Bunun üzerine kurum müdürünü aradım, durumunu Selim´in durumunu sorduğumda herhangi bir sağlık sorunu olmadığını cevabını aldım. Oğlumun sevk edildiği hastaneye gittim Ameliyat olduğunu öğrendim ve doktor kalça kırığının 15-20 gün öncesine ait olduğunu söyledi. Bu kırıkların darp neticesinde olup olamayacağı hakkında görüş veremeyeceğini söyledi. Tüm bu sebeplerle oğlunun düşmesinde kusur ve ihmali olan ya da oğlumu darbeden şahıs veya kurumdan şikayetçiyim" dedi.
'KARARI BEKLİYORUZ'
Serdaroğlu ailesinin avukatlığını yapan Özgecan Sırma, yargılamanın 2 yıldır sürdüğünü ve davanın karar aşamasına geldiğini söyledi. Eskişehir'de yargılamanın çok ciddi ve düzgün bir şekilde sürdüğünü ifade eden Av. Sırma, "Bizim dosyamızın aslında 2018´den bu yana devam ve bu kadar uzamasının sebeplerinden biri de onlarca sanık var. Biz çok ciddi bir ihmal, kasıt görüyoruz. Biz en çok şunu merak ediyoruz. Ya ailesi olmasaydı veya ailesi ziyaret edecek imkanı bulup da tekerlekli sandalyede görmeseydi. Örtbas olup gidecekti. Böyle belki bilmediğimiz onlarca veya çok daha fazla kişi var. Bilemiyoruz çünkü, aileler her zaman yanlarında olamıyor. Bakımları oldukça zor. Ciddi de masraflar, paralar ödeniyor. Biz son derece ısrarlı bir şekilde cezalandırma talep ediyoruz ve takip ediyoruz. Ailenin yaşadığı acı hiçbir şekilde dinmeyecek. Önemli olan başka ailelerin canı yanmasını ve süreç doğru takip edilsin. Bu anlamda Eskişehir'de yargılama çok ciddi ve düzgün bir şekilde işliyor. Biz kararı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Eskişehir 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki davada 22 sanık tutuksuz yargılanıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-01-16 10:52:11

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