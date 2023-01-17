Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR DHA)ESKİŞEHİR´de köprülü kavşağın beton ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Tolga Akgün, hayatını kaybetti.
Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi´nde bulunan kamyon fabrikasında birim müdürü olarak çalıştığı belirtilen, evli ve 2 çocuk babası Tolga Akgün, sabah işe gitmek için 34 EDK 436 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bir süre sonra Akgün´ün kontrolünü yitirdiği otomobil, Çukurhisar köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Tolga Akgün, hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Tolga Akgün´ün cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-01-17 12:15:34
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