Birini bacağından vurduğu 2 kişiyi rehin alan sanığa 41 yıl 4 ay hapis cezası



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, silah zoruyla gasbettiği komşusunun aracıyla gittiği akaryakıt istasyonunun çalışanı ile yoldan geçen kişiyi ayağından tüfekle vurup rehin alan, jandarmanın bacağından vurarak yakaladığı Sabahattin Yenigün (22), tutuklu yargılandığı davada 41 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahmudiye ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde oturan Sabahattin Yenigün, geçen yıl mart ayında komşusu Ferit Takan'ı silahla tehdit edip, 26 ABV 768 plakalı otomobilini gasbetti. Araçla ilçedeki akaryakıt istasyonuna giden Yenigün, çalışanlardan Halit Aladağ'ı da tüfek zoruyla araca bindirip, Mesudiye Mahallesi'ne döndü. Yenigün, mahallede yoldan geçen İrfan Poltara'yı da ayağından yaralayıp rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Eskişehir Jandarma Komando Bölüğü ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi. Uyarılara rağmen teslim olmayan Yenigün, jandarma tarafından bacağından vuruldu. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yenigün, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davada tutuklu yargılanan Sabahattin Yenigün, bugün karar duruşmasına çıktı. Hakkında 92 yıla kadar hapis cezası istenen Yenigün, son savunmasında, "Suç işleme kastım yoktur. Can güvenliğim sebebiyle suç kastı olmadan hareket ettim. Uzun süredir cezaevindeyim, rahatsızlıklarım vardır. Tedavi olamıyorum. Fizik tedavi görebilmem ve tedavilerim için gerekirse elektronik kelepçeyle de olsa tahliyemi istiyorum. Müştekilerle aramda herhangi bir sorun yoktur, aram iyidir. Kendileri komşularım olur. Beraat ve tahliyemi istiyorum. Ben bu suçları kasıtlı olarak işlemedim. Askerlik çağım gelmiştir. Askere gidip kendime yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu sanık Sabahattin Yenigün'ü 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' `Kasten yaralama´ suçlarından toplam 41 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-01-17 14:40:57



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