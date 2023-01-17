Tuğçe'nin cinayet şüphelisi tutuklandı (2)

'KASTEN ÖLDÜRME´DEN TUTUKLAMA
Eskişehir'de, sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Onur Kaya, savcılık sorgusunda ve çıkarıldığı hakimlikte susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Sulh ceza hakimliği, Kaya´yı `kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme´ suçundan tutukladı. İşlemleri tamamlanan Onur Kaya, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-01-17 17:13:32
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