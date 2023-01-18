Ormanda tüfekli cinayete ömür boyu hapis



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, sevgilisi Defne U. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Emrah Sakarya´yı götürdüğü ormanda av tüfeğiyle başından vurarak öldüren Ömer Böyüt (27), tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kentte yaşayan Emrah Sakarya, 2021 yılının Şubat ayında ortadan kayboldu. Yakınları, Sakarya´ya ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, Sakarya´nın sevgilisi Defne U.´nun bilgisine başvurdu. Çelişkili ifadeler veren Defne U. üzerinde yoğunlaşan ekipler, olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Emniyette ifadesi alınan Defne U., "Cinayeti erkek arkadaşım Ömer Böyüt, kıskançlık nedeniyle işledi. Olay günü Ömer, beni ve Emrah´ı Mihalgazi yolu ormanlık alana götürdü. Burada her ikimizi de ölümle tehdit etti. Aramızda bir ilişki olup, olmadığını defalarca sordu. Daha sonra da av tüfeği ile Emrah´ın kafasına ateş ederek öldürdü. Beni de kimseye söylememem için tehdit etti" dedi.

Defne U.´nun ifadesi üzerine ekipler, bölgede arama başlattı. İz arama köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda Emrah Sakarya´nın cesedine ulaşıldı. Polis, bunun üzerine Ömer Böyüt´ü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Böyüt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde `kasten öldürme´ suçlamasıyla dava açılan Böyüt, dün karar duruşmasına çıkarıldı. Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde sanık Böyüt, cinayet suçlamasını kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Ömer Böyüt´e ömür boyu hapis cezası verdi. Böyüt ayrıca Defne U.´ya karşı da 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-01-18 14:12:24



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