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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Banka müdürü, zimmetine para geçirmek için 'uyuyan' hesapları kullanmış

DHA

Banka müdürü, zimmetine para geçirmek için 'uyuyan' hesapları kullanmış


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, şube müdürü olarak çalıştığı bankada zimmetine 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan Ayşe Pelin Üner´in (48), 3 yıldır `uyuyan hesap´ olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri seçerek kendi hesabına para aktardığı ortaya çıktı.
Kentte banka şubesinde müdürlük yapan Ayşe Pelin Üner, yetkisini kullanarak müşteri hesaplarından zimmetine 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine konuldu. Üner´in yakalanmasına ve zimmetine para geçirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bankada hesabı olan müşterinin, kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine sistemde, Üner´in yaptığı işlemler incelemeye alındı. Araştırmanın ardından şube müdürü Üner´in, yaklaşık 15 yıldır bankacı olduğu ve 3 yıldır `uyuyan hesap´ olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Banka görevlileri tespit edilen zimmetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü´ne ihbarda bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçerken, savcılıkça Üner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
OTOMOBİLİYLE KAZA YAPMIŞ
Ayşe Pelin Üner´in, bu sırada Afyonkarahisar´a gitmek üzere kullandığı otomobille kaza yaparak yaralandığı tespit edildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan Üner, taburcu edilirken, gözaltına alınarak Eskişehir´e getirildi. Üner, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilerek `zimmet´ suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
PARALAR EVDEN ÇIKTI
Polis ekiplerince Ayşe Pelin Üner´in evinde yapılan aramada, zimmetine geçirdiği 9 milyon liranın bir kısmı bulundu. Üner´in, zimmetine para aktarmak için kullandığı banka hesaplarına da mahkeme kararıyla bloke konuldu.
Öte yandan bankada Üner´in yaptığı işlemler, savcılığın yanı sıra banka müfettişleri tarafından da incelemeye alındı. Zimmete geçirilen para miktarının artabileceği kaydedildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise bankada görevli şube müdürü Ayşe Pelin Üner´in konumu itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı belirtildi. Açıklamada, "Eskişehir'de özel bir bankada müdür olarak görev yapan şahsın bankada bulunduğu konum itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı iddiası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli dün gözaltına alınmış, bugün Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra `zimmet´ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğinde gerçekleştirilen sorgu neticesinde Hakimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-01-19 14:23:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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