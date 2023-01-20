Eskişehir'de 'kaçak sigara ile sahte içki' operasyonu; 12 gözaltı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de polisin baskın yaptığı 6 iş yeri, 3 depo ve evde çok sayıda kaçak sigara ile sahte içki ele geçirildi; 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ile sahte içki sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere ait 6 iş yeri, 3 depo ve eve baskın yapıldı. Aramalarda, 790 bin 400 sahte bandrollü makaron olarak bilinen filtreli sigara kağıdı, 107 bin 20 sarılmış sigara, 1600 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 1440 cinsel içerikli ürün, 1306 gümrük kaçağı benzinli çakmak, 160 paket gümrük kaçağı sigara, 155 litre etil alkol, 104 kilo kıyılmış tütün, 83 bıçak, 81 litre sahte içki, 70 çakmak benzini, 70 alkol yapımında kullanılan aroma kiti, 4 kompresörlü sigara sarma makinası ele geçirildi. 12 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-01-20 15:31:08



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