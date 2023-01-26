Savcı, trafikte tartıştığı motosikletliyle 15 çocuğa mont ve bot karşılığı uzlaştı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de motosikletli Burak Çağlar, cumhuriyet savcısı olan otomobil sürücüsüyle trafikte tartışırken, bu anların kaydedildiği kask kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Savcının, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Çağlar, ilkokulda okuyan 15 çocuk için bot ve mont alması karşılığında uzlaştı.

Eskişehir´de görev yapan cumhuriyet savcısı, otomobille trafikte seyir halindeyken, motosikletli Burak Çağlar ile tartıştı. Çağlar, kask kamerasının kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Cumhuriyet savcısı da aralarında geçen diyalogdan görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine Çağlar´dan özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Müşteki cumhuriyet savcısı, Burak Çağlar ile 15 çocuğa mont ve bot alması karşılığında uzlaşacağını belirtti. Çağlar da savcının şartını yerine getirerek ceza almaktan kurtuldu. Çocuklar için alınan mont ve botlar, Eskişehir Vali Sami Sönmez İlkokulu Müdürü Ömer Yıldırım´a teslim edildi. Burak Çağlar, ceza alma ihtimali olduğu dosyada çocuklara yardım ederek olayın böyle neticelenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

'ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırmacı Hatice Köse, taraflar arasında sağlanan uzlaşma ile yardıma muhtaç öğrencilere bot ve mont dağıtılmasının, toplumda yardımlaşmanın artırılması adına önemli olduğunu söyledi. Köse, "Uzlaştırma dosyalarında bulunan müştekiler, şüphelilerden bağış yapmaları şartı ile uzlaşacaklarını ifade ettiklerinde, bu istek şüphelileri mutlu ederken yardıma muhtaç olan kesimlere de ilaç oluyor. Dosyada şikayetçi olarak bulunan cumhuriyet savcısı da gerçekleşen uzlaşmanın topluma örnek olmasını istediğini belirtip, toplumdaki uzlaşı ve yardımlaşma kültürünün yayılması ve iyiliğin artması gerektiğini ifade ederek çocuklara yardım şartı ile uzlaştı. Bunun örnek olmasını istiyoruz" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2023-01-26 14:07:26



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