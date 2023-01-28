86 yaşındaki emekli asker, eşini ve 2 oğlundan birini öldürdü, diğerini yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

86 yaşındaki emekli asker, eşini ve 2 oğlundan birini öldürdü, diğerini yaraladı

DHA

86 yaşındaki emekli asker, eşini ve 2 oğlundan birini öldürdü, diğerini yaraladı


Engin ÖZMENCaner AKSUCafer ELMAS/ESKİŞEHİR, BİLECİK, (DHA)ESKİŞEHİR´in İnönü ilçesinde emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fatma Aslan´ı (84), ardından da gittiği Bilecik´in Bozüyük ilçesindeki oturan 2 çocuğundan Erol Aslan´ı tabancayla vurarak öldürdü. Diğer oğlu Osman Aslan´ı da eve çağırıp ağır yaralayan Aslan, yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken yakalanıp gözaltına alındı. Mehmet Aslan´ın oğlu Osman´ı silahla yaraladığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Eskişehir´in İnönü ilçesinin Erenköy Mahallesi´nde oturan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, tartıştığı eşi Fatma Aslan´ı evde beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik´in Bozüyük ilçesi Yenimahalle´ye giden Mehmet Aslan, bir apartmanın ikinci katında oturan oğlu Erol Aslan´ı da evinde tabancayla vurarak öldürdü.
DİĞER OĞLUNU DA ÇAĞIRIP VURDU
Aslan, diğer oğlu Osman Aslan´ı da telefon ederek eve çağırdı. Girişte bekleyen Mehmet Aslan, birlikte apartmana girdiği oğlu Osman Aslan´ı da vurup, ağır yaraladı. Apartmandan çıkan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Bozüyük Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Aslan, ifadesi için Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Mehmet Aslan, oğlundan önce İnönü ilçesindeki evlerinde eşini öldürdüğünü de itiraf etti. Bunun üzerine bilgi verilen İnönü Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittiği evde Fatma Aslan´ın cesediyle karşılaştı. Fatma ve oğlu Erol Aslan´ın cenazeleri savcılık incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Osman Aslan ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
OĞLUNU VURMA ANI KAMERADA
Mehmet Aslan´ın oğlu Osman Aslan´ı apartman girişinde tabancayla vurarak yaraladığı anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde oğlu ile birlikte içeri giren Mehmet Aslan´ın belinden çıkardığı tabancayla ateş edip, yerdeki bastonunu aldıktan sonra yürüyerek apartmandan çıktığı görüldü.
`VURUP BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİDİYOR´
Bozüyük ilçesinde olayın yaşandığı apartmanın karşısında esnaf olan Hikmet Bozacı, Mehmet Aslan´ın zaman zaman eve kalmaya geldiğini belirterek, "Baba ve oğlu ikisi birlikte geldiler. Osman Bey telefonla konuşurken, babası cebinden silahı çıkarıp bir el ateş ediyor. Sonrasında yaralı yan taraftaki berber dükkanına `vuruldum´ diye sığınıyor. Orada bayılıyor. Burada 2 oğlu vardı. İnönü ilçesinde karısını öldürüyor. Sonra buraya geliyor. Burada ikinci cinayeti işliyor. Daha sonra da burada diğer oğlunu da kapı girişinde yaralıyor. Vuruyor, ondan sonra bir şey olmamış gibi gidiyor" diye konuştu.
Mehmet Aslan´ın emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU-Cafer ELMAS
2023-01-28 15:56:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de eşini, Bilecik'te oğlunu öldüren şüpheli polise teslim oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de eşini, Bilecik'te oğlunu öldüren şüpheli ...
Eskişehir'in paravolley takımı, milli takıma sporcu kazandırıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'in paravolley takımı, milli takıma sporcu ...
Eskişehir'de su motoru çalarak sattıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de su motoru çalarak sattıkları iddia ...
Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 2 şüpheli ...
Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan ...
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri Eskişehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri Eskişehir'de ...
Sivrihisar'da kasaplar festival için coğrafi işaret tescilli dövme sucuğu hazırlıyor
YEREL HABERLER Sivrihisar'da kasaplar festival için coğrafi işaret ...
Eskişehir'de cinsel istismardan yargılanan okul müdür vekiline 24 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinsel istismardan yargılanan okul müdür ...
Kız öğrencileri taciz eden okul müdürüne iyi hal indirimli 24 yıl hapis
YEREL HABERLER Kız öğrencileri taciz eden okul müdürüne iyi hal ...
Eskişehir'de uyuşturucu davasında yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu davasında yargılanan sanığa ...
Trafikte tartıştığı motorcuyla yoksul çocuklara yardım etmesi karşılığında uzlaştı
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı motorcuyla yoksul çocuklara ...
Mihalgazi'de vatandaşlara kandil simidi ikram edildi
YEREL HABERLER Mihalgazi'de vatandaşlara kandil simidi ikram edildi
Savcı, trafikte tartıştığı motosikletliyle 15 çocuğa mont ve bot karşılığı uzlaştı
YEREL HABERLER Savcı, trafikte tartıştığı motosikletliyle 15 çocuğa ...
Sivrihisar'da Mobil KETEM Destek Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sivrihisar'da Mobil KETEM Destek Projesi tanıtım ...
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli ...
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ 38 yaşında
YEREL HABERLER TUSAŞ Motor Sanayii AŞ 38 yaşında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.