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Sarıgül: 6'lı masa adayını açıklamalı, beklentilere cevap vermeli

DHA

Sarıgül: 6'lı masa adayını açıklamalı, beklentilere cevap vermeli


Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Vatandaşımızın beklentisi artık son noktaya kadar geldi. 6'lı masa yarın, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı ve toplumdaki beklentilere mutlaka cevap vermelidir" dedi.
TDP Genel Başkanı Sarıgül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Kapalı Cezaevi önünde gazetecilere de açıklama yapan Sarıgül, NATO'nun bağımsız olmadığını ve işlevini yitirdiğini söyledi. Sarıgül, "NATO, özgür değildir. NATO, özellikle komşumuz Yunanistan'da orantısız bir şekilde silahlanmaktadır. NATO, artık Amerika'nın bir aparatı haline gelmiştir. Bakıyorsunuz NATO, Yunan adalarında müthiş bir şekilde silahlanıyor ama aynı silahları 20 kilometre taraftaki Türkiye'ye getirmiyor. NATO; bağımsızlığını, işlevini yitirmiştir. NATO, NATO üyesi ülkelere eşit olarak davranmamakta, Amerika'nın aparatı olma durumundadır. Parlamentodaki bütün siyasi partileri göreve çağırarak, mutlaka gizli oturum ile NATO'nun karanlık emellerini ve NATO'nun Amerika'nın aparatı ve oyuncağı olduğunu konuşmamız lazım. NATO konusunu Türkiye olarak tekrar gözden geçirmemiz lazım. NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz. Çünkü NATO artık Amerika'nın talimatını alan bir teşkilat durumundadır. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki ayıdan post Amerika'dan da dost olmaz" dedi.
Gazetecilerin sorusu üzerine 6'lı masanın henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadığını hatırlatan Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir süre kaldı. Artık muhalefet partileri özellikle de 6'lı masanın adayını bir an önce açıklanması lazım. 6'lı masada yemekler soğumaya başladı. Vatandaşımızın beklentisi artık son noktaya kadar geldi. 6'lı masa yarın, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı ve toplumdaki beklentilere mutlaka cevap vermelidir" diye konuştu. 
Cezaevi önündeki açıklamalarının ardından Mustafa Sarıgül, Hamamyolu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-01-29 14:44:48

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