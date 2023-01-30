Ayşenur'un cinayet şüphelisi sevgilisi: Almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayşenur'un cinayet şüphelisi sevgilisi: Almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum

DHA

Ayşenur'un cinayet şüphelisi sevgilisi: Almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan Fakıoğlu'nun (21) ifadesi ortaya çıktı. Kendisine ait silahın kazara ateş aldığını öne süren Fakıoğlu, "Yatağımın altında duran silahımı aldı. O esnada ne yapacağını kestiremedim. Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum. Silah seri modda olduğu için birkaç defa ateş aldı" dedi.
Erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, geçen yıl 17 Aralık'ta, 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan Fakıoğlu, burada kadın kuaförü Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü. İddiaya göre, çıkan tartışmada Fakıoğlu, tabancayla Çolakoğlu'nu başından vurdu. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Fakıoğlu, adliyeye sevk edildiği sırada, "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi. Savcılık sorgusunun ardından Fakıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Evde bulunan arkadaşı M.A.F. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
'AYŞENUR'A ZARAR VERME NİYETİM YOKTU'
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürdürülürken, Hasan Fakıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Ayşenur Çolakoğlu'nun elinden tabancayı almaya çalıştığı sırada kendisine ait silahın kazara ateş aldığını öne süren Fakıoğlu, "Ayşenur, benim kız arkadaşımdı. Kendisiyle uzun zamandır görüşüyorduk. Olay günü Ayşenur ile birlikte eve gittik. Yanımızda ev arkadaşım vardı. Arkadaşım, sevgilim ile bizi yalnız bırakmak için diğer odaya geçti. Kız arkadaşımla konuştuğumuz esnada aramızda tartışma çıktı. Ayşenur, silahımın olduğunu biliyordu. Yatağımın altında duran silahımı aldı. O esnada ne yapacağını kestiremedim. Bana veya kendisine zarar vereceğini düşündüğüm için silahı elinden almaya çalıştım. Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum. Silah seri modda olduğu için birkaç defa ateş aldı. Ayşenur yaralandı. Silah sesini duyan arkadaşım yanımıza geldi ve 'Ne oluyor' diyerek bağırdı. Ben de bu sırada silahı kafama dayamıştım. Arkadaşım, silahı kendime zarar vermemi engellemek için elimden aldı. Her şey bir anda gerçekleşti. Ayşenur'a zarar vermek gibi bir niyetim yoktu" dedi.
'HASAN'IN ELİNDE SİLAH VARDI'
Hasan Fakıoğlu´nun arkadaşı M.A.F.'nin de ifadesinde; silah sesine uyandığını belirterek, "Hasan, bir süredir ev arkadaşım. Ayşenur, onun kız arkadaşı. Zaman zaman eve gelirdi. Olay günü de kafede buluşup, üçümüz eve geldik. Akşam çalışacağım için dinlenmek amacıyla odama geçtim. Uyuduğum için tartışmayı duymadım. Silah sesine uyandım, yanlarına gittim. Ayşenur, Hasan'ın kucağındaydı. Hasan'ın elinde silah da vardı. Kendisine ya da bana zarar verebileceğini düşünerek, elinden aldım. Şoka girmiş haldeydi, 112'yi kendisi aradı" dediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-01-30 14:40:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İklim değişikliğinin turbalıklar üzerine etkisi incelendi
YEREL HABERLER İklim değişikliğinin turbalıklar üzerine etkisi ...
Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip, atık ...
Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası ...
Eskişehir'de firari hükümlü, hırsızlık operasyonunda yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de firari hükümlü, hırsızlık operasyonunda ...
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ...
(Görüntülü) SARIGÜL 6&#039;LI MASA ADAYINI AÇIKLAMALI, BEKLENTİLERE CEVAP VERMELİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SARIGÜL 6'LI MASA ADAYINI ...
Sarıgül: 6'lı masa adayını açıklamalı, beklentilere cevap vermeli
YEREL HABERLER Sarıgül: 6'lı masa adayını açıklamalı, beklentilere ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül Eskişehir'de konuştu:
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül Eskişehir'de konuştu:
Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli ...
Eskişehir'de eşini, Bilecik'te oğlunu öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de eşini, Bilecik'te oğlunu öldüren şüpheli ...
(Görüntülü) EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNDAN BİRİNİ ÖLDÜRDÜ, DURAKTA OTOBÜS BEKLERKEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNDAN BİRİNİ ÖLDÜRDÜ, ...
86 yaşındaki emekli asker, eşini ve 2 oğlundan birini öldürdü, diğerini yaraladı
YEREL HABERLER 86 yaşındaki emekli asker, eşini ve 2 oğlundan birini ...
Eskişehir'de eşini, Bilecik'te oğlunu öldüren şüpheli polise teslim oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de eşini, Bilecik'te oğlunu öldüren şüpheli ...
Eskişehir'in paravolley takımı, milli takıma sporcu kazandırıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'in paravolley takımı, milli takıma sporcu ...
Eskişehir'de su motoru çalarak sattıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de su motoru çalarak sattıkları iddia ...
Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 2 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.