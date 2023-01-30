Emekli uzman jandarmanın ağır yaraladığı oğlu da hastanede öldü

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in İnönü ilçesinde eşi Fatma´yı, Bozüyük ilçesinde ise oğlu Erol Aslan´ı tabancayla vurarak öldüren emekli uzman jandarma Mehmet Aslan´ın (86) apartman girişinde tabancayla ağır yaraladığı diğer oğlu Osman Aslan, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Eskişehir´in İnönü ilçesinde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, önceki gün tartıştığı eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü. Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik´in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan´ın evine gitti. Oğlunu da evde vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan´ı ise eve çağırdı. Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan´ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Bozüyük Adliyesi´ne sevk edilen Mehmet Aslan, dün çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı.
Babası Mehmet Aslan´ın tabancayla vurarak yaraladığı Osman Aslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi´ne sevk edilip, yoğun bakıma alındı. Osman Aslan, 3 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Mehmet Aslan´ın eve çağırarak tabancayla oğlunu yaralaması, apartmanın güvenlik kamerasına da yansımıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-01-30 16:26:44
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