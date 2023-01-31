Eskişehir'de kar yağışı

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de gece yarısı başlayıp, aralıklarla etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler, beyaza büründü. Belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda temizlik ile tuzlama çalışması başlattı.

Kentte hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Gece yarısı başlayıp, aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışı, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya, Ihlamurkent, Vadişehir ve 75'inci mahallelerinde etkili oldu. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı ekipler, kaldırım ile yollarda temizlik ve tuzlama çalışması başlattı. Kar yağışı, özellikle Mihalıççık ilçesi ile kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama çalışması yapıp, iş makineleri ile karın biriktiği yolları açtı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-01-31 10:45:23



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