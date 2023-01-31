Eşini ve 2 oğlunu öldüren emekli askerin, 3'üncü çocuğu 10 yıldır kayıp

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in İnönü ilçesinde eşi Fatma´yı, Bozüyük ilçesinde ise oğlu Erol ve Osman Aslan´ı tabancayla vurarak öldüren emekli uzman jandarma Mehmet Aslan´ın (86) diğer çocuğu Birol Aslan´ın (56) 10 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.
Eskişehir´in İnönü ilçesinde oturan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, cumartesi günü eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü. Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik´in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan´ın evine gitti. Oğlunu da vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan´ı da eve çağırdı. Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan´ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Bozüyük Adliyesi´ne sevk edilen Mehmet Aslan, dün çıkarıldığı mahkemece `Kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı.
Osman Aslan da tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi´nde verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
İŞE GİTMEK İÇİN ÇIKTI, 10 YILDIR KAYIP
Mehmet ve Fatma Aslan çiftinin evli ve 2 çocuğu bulunan 3´üncü çocuğu Birol Aslan´ın (56) ise 2013 yılı haziran ayından bu yana kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Seyitgazi ilçesinde orman muhafaza memuru olarak çalışırken, işe gitmek için evinden çıkan Birol Aslan´dan bir daha haber alınamadığı, eşinin jandarmaya kayıp başvurusu yaptığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda Birol Aslan´a ulaşılamadığı ifade edildi.
Yaklaşık 2 yıl önce Birol Aslan´ın eşi Ayşe Aslan ile kardeşi Osman Aslan´ın bir televizyon programına çıktığı, ancak herhangi bir sonuç alınamadığı bildirildi. Osman Aslan´ın programda, kardeşi Birol Aslan´ın öldürülmüş olabileceğinden endişe ettiğini belirterek bulunması için yardım istediği öğrenildi.
Birol Aslan, halen kayıp olarak aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-01-31 16:39:19
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